Pfarrfest in St. Kilian in Hallstadt

Am Sonntag, 7. Juli, feiert die Pfarrei St. Kilian Hallstadt ihr Pfarrfest. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit der Kilianiprozession und dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Der Frühschoppen schließt sich an, bevor um 14 Uhr der Familiengottesdienst im Pfarrgarten stattfindet. Der Gottesdienst zum Thema "Freude weiterschenken - Jesus in jedem Menschen sehen" wird von der Kirchenband sowie Schul- und Kindergartenkindern aus St. Ursula Dörfleins mitgestaltet. Um 16 Uhr gibt der Bamberger Archäologe Wintergerst im Rahmen einer Fotopräsentation in der Stadtbücherei Einblicke in seine Grabungsarbeiten am Marktplatz. red