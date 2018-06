Pfarrfest in St. Josef

Am Sonntag, 1. Juli, feiert die Pfarrei St. Josef Forchheim-Buckenhofen ihr Pfarrfest. Begonnen wird um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, gestaltet vom Kinderhaus, mit anschließendem Festbetrieb. Für Speisen und Getränke ist laut Mitteilung der Pfarrei bestens gesorgt.



Messe am Vorabend entfällt

Der Vorabendgottesdienst am Samstag, 30. Juni, um 18 Uhr entfällt. red