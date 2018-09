Pfarrfest in St. Heinrich

Am morgigen Sonntag, 23. September, um 14 Uhr lädt die Pfarrei St. Heinrich zu ihrem Pfarrfest ein. Das vielfältige Programm reicht von Darbietungen der Kinder- und Jugendchöre über eine Tombola, ein Kinderprogramm, bis hin zu einer Kirchenführung durch die Pfarrkirche St. Heinrich. Zum geselligen Beisammensein trifft man sich im Pfarrheim in der Eckbertstraße 30 oder im angrenzenden Pfarrgarten, so die Mitteilung. red