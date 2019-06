Pfarrfest in Reuth für den Pfarreienverbund

Die Pfarrei St. Johannes der Täufer Reuth lädt am Sonntag, 30. Juni, zum Pfarrfest ein. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst des Pfarreienverbundes Forchheim-Ost um 10.30 Uhr in der Kirche Reuth. Es werden die neuen Ministranten in ihrem Dienst aufgenommen während des Gottesdienstes, der von der Band "Columba" musikalisch gestaltet wird. Im Anschluss beginnt das Pfarrfest rund um Kirche und den Pfarrsaal mit Gelegenheit zum Mittagessen. Es wird auch Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes angeboten. Für ein Kinderspielprogramm und Unterhaltung ist gesorgt. red