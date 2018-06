Pfarrfest in Hannberg

"Du bist ein Ton in Gottes Melodie" - unter diesem Motto findet am Sonntag, 1. Juli, das diesjährige Pfarrfest der Pfarrei Geburt Mariens in Hannberg statt. Es beginnt um 10 Uhr mit der Heiligen Messe, mitgestaltet vom Jugendchor und dem Chor "Sing and Pray", im Innenhof der Wehranlage. In dieser angenehmen Atmosphäre spielt anschließend die Feuerwehr Jugendkapelle Großenseebach zum Frühschoppen, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrei. Weiter geht es mit Mittagessen, Aufführung des Kindergartens um 14 Uhr sowie Kaffeetrinken und viel Unterhaltung für die ganze Familie. red