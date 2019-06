Pfarrfest in Ebern

Die katholische Pfarrei St. Laurentius Ebern feiert am Sonntag, 30. Juni, ihr Pfarrfest. Den Auftakt bildet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit der Band "Unterwegs" in der Stadtpfarrkirche. Danach wird das Fest im Pfarrgarten mit einem Mittagessen fortgesetzt. Ab 15 Uhr sorgt das Blasorchester Ebern für die musikalische Unterhaltung. Arbeiten der Reha-Einrichtung "Life-gate - Tor zum Leben" in Beit Jala/Bethlehem in Israeal werden verkauft. Es gibt Kinderbetreuung, Kinderschminken sowie ein Preisrätsel der Ministranten. Der Erlös des Pfarrfestes soll für die Finanzierung des neuen Weihwasserkessels verwendet werden. Zudem bittet die Pfarreiengemeinschaft um Mithilfe beim Aufbau am Samstag, 29. Juni, ab 9 Uhr im Eberner Pfarrhof sowie um Kuchen-, Torten- und Salatspenden. Dafür liegen Listen am Hauptportal der Pfarrkirche aus (oder im Pfarrbüro melden!). Die Spenden können am Sonntag ab 9 Uhr im Pfarrzentrum abgeben werden. red