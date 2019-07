Pfarrfest in Aisch

Unter dem Motto "Ehrenamt in unserer Pfarrei. Wo spüre ich meine Sendung?" feiert die Pfarrei Aisch am Sonntag, 14. Juli, ihr Pfarrfest. Dazu sind Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene, Aischer und Auswärtige eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend können es sich die Besucher bei Speis und Trank im Pfarrgarten gut gehen lassen. Die kleinen Besucher finden viele Spielmöglichkeiten und die Älteren können Interessantes über die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Pfarrei erfahren. Um 14 Uhr haben die Kindergartenkinder dann einen Auftritt, gegen 17 Uhr klingt das Fest aus. red