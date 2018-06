Pfarrfest für Seelsorgebereich Wimmelbach

Am Sonntag, 24. Juni, findet das Pfarrfest für den Seelsorgebereich Wimmelbach statt. Zugunsten der Renovierung der kleinen, romantischen Kirche St. Laurentius (Bild) ist der Erlös des Festes bestimmt. Gegenüber der Kirche am Spielplatz in Wimmelbach beginnt das Fest um 10 Uhr mit der Eucharistiefeier im Freien. Untermalt wird der Gottesdienst von der Musikgruppe "Klanggesang", dabei ist auch die Aufnahme der neuen Ministranten aus dem Seelsorgebereich eingeplant. Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen. Mit Kaffee und Kuchen kann das Fest ausklingen. Verwöhnt werden die Gäste auch mit einer Aufführung des Wimmelbacher Kindergartens. Foto: Sonja Schrüfer