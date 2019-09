Am letzten Wochenende im September findet das Pfarrfest der katholischen Pfarrei statt. Am Freitag, 27. September, ergeht Einladung zum Tanzabend "Friday night fever" mit den "Weidhäuser Spitzbuam" in den Pfarrsaal. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Familiengottesdienst am Sonntag, 29. September, beginnt um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend wird ein Mittagstisch im Pfarrsaal angeboten. Die Essensmarken hierfür können am morgigen Sonntag nach dem Gottesdienst erworben werden. Am Nachmittag ist buntes Programm mit dem Kindergarten, es gibt eine Tanzeinlage der Garde-Girls und Kaffee und Kuchen. Auch die Samson-Bar darf nicht fehlen. red