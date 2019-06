Pfarrfest an Fronleichnam

Die Pfarrei Herz-Jesu Schwürbitz feiert das Fronleichnamsfest am 20. Juni. Bereits um 7.45 Uhr ist Kirchenparade, zu der sich alle Fahnenabordnungen der Ortsvereine und Ehrengäste (gemeindliche und kirchliche Gremien) in der Michelauer Straße einfinden. Nach der Kirchenparade mit der Blaskapelle Schwürbitz findet um 8 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ein Festgottesdienst mit anschließender Prozession statt. Dazu sind alle Gläubigen, insbesondere Bürgermeister, Gemeinderäte, Kirchen- und Pfarrgemeinderäte, Kindergartenkinder, Kommunionkinder und Vereinsabordnungen mit Fahnen eingeladen. Die Feuerwehr übernimmt die Verkehrsregelung. Nach der Prozession wird am Pfarrzentrum ein Pfarrfest gefeiert. Zum Frühschoppen spielt die Blaskapelle Schwürbitz auf. Es wird auch Mittagstisch serviert. Ganztags gibt es Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten, Bratwürste, Steaks und Pommes. Die Hausbewohner und Anlieger der Prozessionsstrecke werden um Straßen- und Häuserschmuck gebeten. Alle Gläubigen aus dem Gemeindebereich sind eingeladen. hh