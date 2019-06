Die katholische Pfarrei Kleukheim lädt am Pfingstmontag, 10. Juni, zum Pfarrfest ein. Start ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Es schließt sich ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Kleukheim an. Zum Mittagessen werden Sauerbraten und Kümmelbraten angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie Steaks und Bratwürste. Für die jungen Besucher wird in der Bücherei ein Film gezeigt, und im Anschluss kann gebastelt werden. red