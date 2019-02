Pfarrfahrt zu Polens Sehenswürdigkeiten

Nach Polen, der Heimat der Altenkunstadter Franziskaner-Patres, führt die fünftägige Pfarrfahrt der katholischen Kirchengemeinde von Montag, 9., bis Freitag, 13. September. Die Reisegruppe besucht die Universitätsstadt Posen mit ihrer malerischen Altstadt, den im Renaissancestil errichten Gebäuden am Alten Markt und der monumentalen Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale auf der Dominsel. An der Posener Rathausuhr erscheinen jeden Tag um zwölf Uhr zwei Ziegenböcke, die sich mit den Hörnern stoßen. Die Ausflügler besichtigen die Hafenstadt Danzig an der polnischen Ostseeküste mit ihren farbenfrohen Häusern am Langen Markt und dem Neptunbrunnen, einem Symbol der Stadt aus dem 17. Jahrhundert mit einer Bronzestatue des Meeresgottes. Tagesfahrten führen nach Marienburg, in das Kaschubenland mit der Halbinsel Hel sowie nach Pelplin. Historisch bedeutsam ist die Kleinstadt im Norden Pommerns als Standort eines der ersten und wichtigsten Zisterzienserklöster des östlichen Ostseeraums. Ein Informationsabend zur Polenreise findet am Samstag, 30. März, im Anschluss an den Vorabendgottesdienst gegen 19 Uhr im Jugendheim "Villa" statt. Wer schon jetzt Näheres über die Reise erfahren und/oder sich anmelden möchte, wendet sich an das katholische Pfarrbüro Altenkunstadt, Telefonnummer 09572/1693, oder direkt an Pater Kosma Rejmer. Telefonnummer 09572/3863670. bkl