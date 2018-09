Pfarrfahrt nach Bamberg und Haßfurt

Die katholische Kirchengemeinde lädt am Samstag, 22. September, zu ihrer Pfarrfahrt ein. Abfahrt ist um 6.30 Uhr an der Grundschule (Baiersdorfer Straße). Um 9 Uhr nehmen die Ausflügler an der feierlichen Diakonweihe von Dominik Stehl aus dem Ortsteil Maineck im Bamberger Dom teil. Die Zeit nach dem Festgottesdienst steht zur freien Verfügung, bevor es um 14 Uhr weiter nach Haßfurt geht. Dort ist um 15 Uhr eine Führung in der ehemaligen Klosterkirche der Zisterzienserinnen-Abtei Mariaburghausen geplant. Um 17 Uhr geht es zurück nach Altenkunstadt. Anmeldungen nimmt das katholische Pfarrbüro, Telefon 09572/1693, entgegen. bkl