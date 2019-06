Lettenreuth 21.06.2019

Pfarrfahrt führt in den Weinort Dettelbach

Die Fahrt der Pfarrei St. Laurentius findet am Sonntag, 14. Juli, statt. Ziel ist Dettelbach. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Dorfplatz. Nach dem Mittagessen findet eine Führung durch den Ort statt mit Be...