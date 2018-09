Pfarrerin wird verabschiedet

Pfarrerin Daniele Roth verlässt zum 1. Oktober die Pfarrstelle Wildflecken. Sie war über acht Jahre in der evangelischen Kirchengemeinde Wildflecken und in der Krankenhaus- und Kurseelsorge in Bad Brückenau tätig. Der Verabschiedungsgottesdienst findet am Samstag, 15. September, um 14 Uhr in der Kreuzkirche Wildflecken statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, in der Kirche ein Grußwort zu sprechen. Beim anschließenden Empfang im Pfarrhof oder Gemeindesaal, je nach Wetter, können sich die Kirchengemeindemitglieder auch persönlich von der Pfarrerin verabschieden. sek