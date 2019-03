Pfarrerin Weichmann wird eingeführt

Am Sonntag, 17. März, wird Pfarrerin Elisabeth Weichmann von Dekan Oliver Schürrle in ihr neues Amt als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kairlindach eingeführt. Der Gottesdienst, der um 14.30 Uhr beginnt, wird musikalisch vom Kirchenchor unter der Leitung von Marco Winkler und dem Posaunenchor unter der Leitung von Hartmut Hiller mitgestaltet. Im Anschluss an den Festgottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher in die Pfarrscheune zum Sektempfang eingeladen, wo man auch mit Weichmann ins Gespräch kommen kann. red