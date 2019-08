Am morgigen Sonntag um 10.15 Uhr feiert Pfarrer Harald Wildfeuer zum letzten Mal in dieser Saison zusammen mit der Gemeinde in der Dreieinigkeitskirche Gottesdienst. Im Anschluss wird er als Kur- und Urlauberseelsorger, der für vier Wochen in Bad Staffelstein die Arbeit der Kurseelsorge übernahm, bei einem kleinen Empfang verabschiedet. Dabei wird Gelegenheit sein, persönlich mit Pfarrer Wildfeuer über seine Erlebnisse der vergangenen vier Wochen ins Gespräch zu kommen. red