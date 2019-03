Pfarrer und Poet

Der Tutzinger Freundeskreises lädt am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr zum Vortrag "Hans Glenk - Pfarrer, Poet und Mundartdichter" ein. Die Veranstaltung mit Ulrich Wirz findet im Martin-Luther-Haus in der Waaggasse statt. 1931 erschien im Verlag der Bayerischen Rundschau "Die alte Mia. Heitere Geschichten in der Mundart des Kulmbacher Landes" aus der Feder des Melkendorfer Pfarrers Hans Glenk. Das Buch war lange im fränkischen Raum eine der erfolgreichsten Mundartveröffentlichungen und wurde mehrmals nachgedruckt und nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgelegt.

Ausschnitte, von Pfarrer Glenk gesprochen, erschienen auf zwei kleinen Schallplatten und wurden im Rundfunk wiederholt gesendet. Leben und Wirken des legendären Geistlichen und Überraschendes zu seiner schrulligen Titelheldin werden in diesem Vortrag mit zahlreichen Fotos und Tondokumenten beleuchtet. Der Autor ist in Melkendorf aufgewachsen und hat über mehrere Jahre aus Archiven und Gesprächen mit Zeitzeugen ein facettenreiches fränkisches Lebensbild gezeichnet, das 2018 im CHW-Jahrbuch "Geschichte in Franken Band 2" erschien. red