Pfarrer teilen sich Aufgaben

Die Strukturreform im Erzbistum Bamberg gilt seit dem 1. September. Im Landkreis Kronach gibt es daher nur noch den Seelsorgebereich (SB) Kronach und den SB Frankenwald , so Pfarrer Detlef Pötzl. Er ist leitender Pfarrer für den SB Frankenwald und Pfarradministrator für die Pfarrgemeinden Posseck (mit Gifting), Pressig (mit Welitsch) und Posseck (mit Gifting).

Pater Helmut Haagen wirkt als Pfarrvikar in den sechs Gemeinden mit, für die Pfarrvikar Anton Heinz zu 50 Prozent eingesetzt ist. Sein Sitz ist im Pfarramt Rothenkirchen, Haagen ist für die Sonntagsgottesdienste in Neufang (SB Kronach) zuständig. Heinz ist auch Klinikseelsorger an der Frankenwaldklinik. Zum Team im ehemaligen PV gehören die Pfarrsekretärin Franziska Lehmann (Pfarramt Pressig) und Gemeindereferent Andreas Roderer sowie Fabian Schramm, die auch beide für den Religionsunterricht an Schulen eingesetzt sind. Pfarrvikar Anton Heinz ist für die Sonntagsgottesdienste im genannten Bereich zuständig.

Sonstige Aufgaben wie Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen erledigen die Pfarrvikare nach Absprache. eh