Pfarrer spendiert Freibier

Der Kleinweisacher Pfarrer Georg Salzbrenner konnte nie damit zurechtkommen, dass nur ein kleiner Bruchteil des Bierzeltvolks den Weg zum Festgottesdienst am Kirchweihsonntag findet, egal ob in Kleinweisach oder in Altershausen. Das ist doch das, was wir feiern, dachte er, die Weihe des Gotteshauses. Und so sagte er es, ohne viel zu erwarten: "Wenn die Kirche beim Festgottesdienst voll ist, gibt's Freibier."

Der Pfarrer glaubte, dass sein Geldbeutel die Kerwa in Altershausen gut überstehen würde. Bei seinem Eintritt in die Michaeliskirche am Sonntag war er allerdings überrascht zu sehen, dass fast alle Sitzplätze belegt sind. Er wusste, er muss sein Versprechen halten.

Die volle Kirche war kein Zufall. Mehrere Altershäuser wollten Pfarrer Salzbrenner wirklich überraschen und versuchten, möglichst viele Bekannte zu überzeugen, den Festgottesdienst zu besuchen. Es wurden 96 Kirchgänger - eine winzige Nummer in einer Stadt, ein fast volles Haus in der relativ kleinen Dorfkirche.

Pfarrer Salzbrenner hielt sein Versprechen. Am Sonntagnachmittag zapfte er ein 50-Liter-Fass an und schenkte Maßkrug um Maßkrug an die Kirchweihgäste aus.