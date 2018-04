Pfarrer Söder liest aus seinem neuesten Krimi

Am Montag, 23. April, dem Welttag des Buches, liest der Aurachtaler Pfarrer Peter Söder um 19.30 Uhr aus seinem zweiten Krimi "Die Steinfrau" bei Bücher, Medien & mehr in der Hauptstraße 21 in Herzogenaurach. Platzreservierungen für diesen besonderen Abend mit Pfarrer Peter Söder sind möglich persönlich bei Bücher & mehr, telefonisch unter 09132/4383 oder per E-Mail an info@buecher-medien-und-mehr.de. red