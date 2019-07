In einem festlichen Gottesdienst verabschiedet die evangelische Kirchengemeinde in Höchstadt am morgigen Sonntag, 28.Juli, um 14 Uhr Pfarrer Gottfried Schlee. Er hatte fast 16 Jahre die zweite Pfarrstelle in Höchstadt inne. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang statt, bei dem Grußworte gesprochen werden können. Eingeladen sind alle, die sich bei diesem Anlass von Pfarrer Schlee verabschieden möchten. red