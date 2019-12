Ebensfeld 11.12.2019

Pfarrer Scharf spendet Krankenkommunion

Pfarrer Scharf wird am Mittwoch, 18. Dezember, in Ebensfeld und am Donnerstag, 19. Dezember, in den Filialen der Pfarrei Ebensfeld sowie Döringstadt und Eggenbach das Sakrament der Krankenkommunion sp...