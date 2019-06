Am Mittwoch, 5. Juni, und Donnerstag, 6. Juni, besucht Pfarrer Rudolf Scharf die Kranken in der Gemeinde und spendet das Sakrament der Krankenkommunion. Mittwoch, 5. Juni, ab 8.30 Uhr in Ebensfeld; Donnerstag, 6. Juni, ab 8.30 Uhr in den Filialen Ebensfeld und Döringstadt/Eggenbach. Wer neu hinzukommen will, möchte sich bitte vorher im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 09573/5847 melden. red