Pfarrer Saffer erinnert an die Bedeutung der Kirchweih

Eigentlich ging die Hannberger Kerwa in diesem Jahr schon etwas früher los. Die Ortsburschen und -madli starteten mit einer witzigen Aktion auf dem Dorfplatz und sorgten für einiges Aufsehen. "Ich fand die Idee der jungen Leute gelungen, es war ein guter Einfall und ich habe sogar ein Bier mit ihnen getrunken", sagte Bürgermeister Horst Rehder (BB) am nächsten Tag. Die beauftragte Baufirma war aber schon am Kirchweihfreitag vor Ort und startet am heutigen Montag mit den Bauarbeiten.

Die Kirchweih begann dann offiziell am Freitag mit einer feierlichen Vesper in der Pfarrkirche Geburt Mariens. Pfarrer Johannes Saffer stellte die Bedeutung "Weihe der Kirche" und die damit verbundene "Kirchweih" in den Mittelpunkt der Andacht. Auch bei den künftigen Kirchweihen soll es zum Auftakt eine feierliche Vesper in der Wehrkirche geben, kündigte der Pfarrer an.

Ortsburschen im Wettkampf

Anschließend gab es einen kleinen Zug zur Festhalle Baumüller und das erste Fass Bier wurde angestochen. Am Abend sorgte Jürgen Weber für Unterhaltung und es gab einen Kerwa-Wettkampf der Ortsburschen. Am Samstag wurde vor der Festhalle der Baum aufgestellt und in der Festhalle unterhielt Rainer Warter die zahlreichen Gäste. Dazu wurden die bekannten "Hannberger Küchle" serviert. Der Sonntag gehörte wieder den Ortsburschen und Ortsmadli, nämlich mit dem Küchle zammspiel'n und dem Betz'n raustanzen. Mit Musik von "Jam, Josi und Micha" endete die Hannberger Kerwa, die neben den Ortsburschen und -madli auch der Stammtisch der Nimmermüden organisiert hatte.