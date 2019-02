Pfarrer meldet sich nach Brand

Glück im Unglück hat Andreas Hutzler (51), Pfarradministrator der Pfarreiengemeinschaft Stockheim - Ostheim (Landkreis Rhön-Grabfeld), gehabt. Am frühen Mittwochmorgen, 6. Februar, stand das Pfarrhaus in Stockheim aus bislang noch unbekannter Ursache in Flammen. Nachbarn wurden auf den Brand aufmerksam und retteten den Priester mit Hilfe einer Leiter aus dem ersten Obergeschoss, in dem sich sein Schlafzimmer befand. "Ich bin am Leben", sagt Hutzler am Tag nach dem Unglück.

Nicht mehr bewohnbar

Das Pfarrhaus ist nach Medienberichten nicht mehr bewohnbar, das Inventar komplett zerstört. Hutzler habe bereits viele Angebote für eine Unterkunft bekommen. Zunächst wohne er aber vorübergehend bei seinen Eltern, die im gleichen Landkreis leben.

Wie es in Stockheim weitergehe, könne er noch nicht sagen. "Es ist alles noch zu früh." Derzeit richte er sich im Pfarrbüro in Ostheim ein und sei dabei, die zuständigen Stellen im Bischöflichen Ordinariat Würzburg zu informieren.

Kurz nach 4 Uhr sei er vom Knistern des Feuers aufgewacht, berichtete Hutzler der Zeitung. Da die Flammen bereits den Fluchtweg nach unten abgeschnitten hatten und das Telefon nicht mehr funktionierte, habe er laut um Hilfe gerufen. Eine Nachbarin, die ihren Hund Gassi führte, habe ihn gehört und Alarm ausgelöst.

Schaden: 400 000 Euro

Zwei weitere Anwohner seien durch die Sirene auf den Brand aufmerksam geworden. Einer von ihnen brachte kurzerhand eine Leiter herbei, eine weitere Nachbarin sei entschlossen hochgestiegen und habe ihm geholfen, aus dem Fenster zu klettern.

Bei der Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken ging gegen 4.45 Uhr ein Notruf wegen eines Dachstuhlbrands ein. Wie Einsatzleiter Ronald Streit berichtet, bekämpften insgesamt rund 80 Feuerwehrleute aus Mellrichstadt, Stockheim und Ostheim den Brand, am Vormittag sei zudem Verstärkung aus Nordheim eingetroffen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden mindestens 400 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. pow