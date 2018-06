Pfarrer Kesina feiert Priesterjubiläum

sek



Zur Feier des 40-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer Nediljko Dominik Kesina findet am Sonntag, 24. Juni, ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Kilian und Gefährten in Nüdlingen statt. Festprediger ist Dr. Dr. Anton Schilhan. Dem Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, schließt sich ein Empfang im Pfarrsaal an.