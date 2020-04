Pfarrer Kemmer alleine auf dem Kreuzweg

Karwoche kommt von dem altdeutschen Wort "Kara", was soviel wie Trauer und Klage bedeutet. An die großen Erlösungsereignisse des Jesus von Nazareth erinnert sich die Christenheit alljährlich in der Woche vor Ostern. In diesem Jahr erfährt der Begriff Karwoche eine wohl noch nie da gewesene Situationserfahrung nicht nur durch persönlich bewusstes Leid, sondern vor allem durch die weltweite Pandemie, heißt es in einer Pressemitteilung der Höchstadter Pfarrei St. Georg.

Auch für die katholische Kirche mit ihren sehr ausgeprägten Traditionen und Ritualen stellt die diesjährige Karwoche mit ihren Feierlichkeiten ohne Teilnahme der Gläubigen eine Herausforderung dar. In Höchstadt versucht die St.-Georgs-Pfarrei in diesen Tagen auf unterschiedliche Art und Weise die Menschen zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen in den katholischen Kindergärten, die momentan wie alle anderen nur für Kinder mit Eltern in systemrelevanten Berufen geöffnet sind, werden ihre Ostergeschenke an die Kinder persönlich ausliefern. Jeden Abend um 19.30 Uhr kann auch in der Karwoche auf der Seite www.st-georg-hoechstadt.de ein Livestream aus St. Georg mit dem Titel "Halb acht - kurz nachgedacht" empfangen werden.

Kirche ist zum Gebet geöffnet

Am vergangenen Sonntag wurde die Palmsonntagsliturgie komplett gesendet. Dies wird auch wieder am Gründonnerstag so sein. Um 19.30 Uhr wird die festliche Abendmahlsmesse live übertragen. Ab 21.30 Uhr bleibt die Kirche die ganze Nacht über zum Gebet geöffnet.

Am Karfreitag gibt es einen ganz besonderen Kreuzweg. Stadtpfarrer Kilian Kemmer wird um 9.30 Uhr das Wallfahrtskreuz der Pfarrei durch die leeren Straßen Höchstadts tragen. Er nimmt dabei den Weg der Fronleichnamsprozession und wird mit dem historischen Kreuz an den vier Stationen, an denen sich sonst die Prozessionsaltäre befinden, den Segen für Stadt und Land in alle vier Himmelsrichtungen erbitten. Nach der letzten Station am Marktplatz geht der Stadtpfarrer noch in den Innenhof des Altenheimes und vor das Kreiskrankenhaus, um dort das Segensgebet zu sprechen.

Am Freitagnachmittag wird die Karfreitagsliturgie aus der Stadtpfarrkirche übertragen. Ab 17 Uhr ist dann die Stadtpfarrkirche bis 22 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. Auch die Osternacht am Samstag um 21 Uhr kann über die Homepage der Pfarrei verfolgt werden. red