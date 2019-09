Pfarrer hört auf

Florian Lehnert (37 Jahre), der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft in Untereßfeld (Rhön-Grabfeld) und früherer Pfarrvikar in Hofheim (2013 und 2014), gibt sein Amt als römisch-katholischer Priester auf. Lehnert plant nach eigenen Angaben, in den Dienst der Alt-Katholischen Kirche zu treten, wie das Bistum Würzburg informierte. Wegen seiner Überzeugungen sei es ihm nicht mehr möglich, den Dienst als römisch-katholischer Priester auszuüben, hieß es. Bischof Franz Jung enthob Lehnert von seinen Priesteraufgaben. pow