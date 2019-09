Pfarrer Helmuth Bautz wird verabschiedet

In einem festlichen Gottesdienst wird am morgigen Sonntag um 10.15 Uhr in der Dreieinigkeitskirche Pfarrer Helmuth Bautz nach 15 Jahren als Kur- und Urlauberseelsorgerverabschiedet. Gleichzeitig wird Pfarrerin Anja Bautz dieser Stellenanteil offiziell übertragen. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu diesem Gottesdienst ein, der von den Pfarrern der Kirchengemeinde und Dekanin Ott-Frühwald sowie musikalisch vom Posaunenchor Herreth/Bad Staffelstein und Manuel Höppner an der Orgel ausgestaltet wird. Im Anschluss besteht im Gemeindehaus die Möglichkeit, mit dem Pfarrerehepaar ins Gespräch zu kommen oder sich zu verabschieden. red