Pfarrer Helmuth Bautz wird verabschiedet

Einladung ergeht zum Festgottesdienst am Sonntag, 8. September, anlässlich der Verabschiedung von Pfarrer Helmuth Bautz als Kur- und Urlauberseelsorger in Bad Staffelstein und der Übertragung seines Stellenanteils an Pfarrerin Anna Bautz. Der Gottesdienst beginn um 10.15 Uhr in der Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht in der Kirche die Möglichkeit für Grußworte. Danach wird zu einem Empfang ins Gemeindehaus eingeladen. Wer ein Grußwort sprechen will, meldet sich im Evangelischen Pfarramt Bad Staffelstein unter Telefon 09573/232 an. red