Pfarrer Friedel wird verabschiedet

Die Familie von Pfarrer Carsten Friedel wird am Sonntag, 28. Juli, im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedet. Beginn ist um 14 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss findet eine Begegnung im Bürgerhaus statt. Vor dem Abschiedsgottesdienst findet eine Kirchenparade statt. Alle Vereine und Feuerwehren sowie Bürgermeister, Gemeinderat, Kirchenvorstand, Pfarrer, Dekan Till Roth und Mitglieder des Dekanatsausschusses ziehen mit den Musikern des Jugendblasorchesters Scholz in die Kirche ein. Alle, die bei der Kirchenparade mitlaufen, treffen sich um 13.30 Uhr am Bürgerhaus. sek