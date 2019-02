Pfarrer Brecheis wird verabschiedet

Am Samstag, 23. Februar, wird die evangelische Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt im Rahmen des Vorabendgottesdienstes Abschied von ihrem Seelsorger Christian Brecheis nehmen. Dieser übernimmt im Kirchenkreis Bayreuth neue Aufgaben. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 18 Uhr in der Kreuzbergkirche beginnt und von Dekanin Stefanie Ott-Frühwald gestaltet wird, besteht bei einem Empfang im Gemeindesaal für alle Mitchristen die Möglichkeit, sich persönlich von Pfarrer Brecheis zu verabschieden. dr