Pfarrer Bodo Bergk übernimmt Pfarrstelle

Pfarrer Bodo Bergk übernimmt ab 1. Februar in der evangelischen Pfarrei die Pfarrstelle Wildflecken und die Stelle für Krankenhaus- und Kurseelsorge Bad Brückenau. Dekan Till Roth führt ihn im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr in der Kreuzkirche Wildflecken ein. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang in der Aula der Wildfleckener Grund- und Mittelschule statt. sek