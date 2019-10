Pfarrer als "Schirmherr"

Unter dem Motto "Lauft nur, ich werde euch tragen, euch hinführen bis ans Ziel", machten sich kleine Wallfahrer auf den Weg nach Vierzehnheiligen. Während es in zahlreichen Orten Wallfahrten für Erwachsene gibt, organisiert die katholische Kindertagesstätte St. Anna in Bad Staffelstein dieses Erlebnis für die "kleinen" Pilger seit einigen Jahren.

Bei ungemütlichem Herbstwetter zogen 35 Wallfahrer im Alter zwischen vier und sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen, einem geschmückten Wallfahrtsbild und im Wind flatternden Fahnen singend und betend auf dem Wallfahrtsweg in Richtung Wolfsdorf. In der Ortskapelle St. Maria erzählte Erzieherin Monique Gernert die Geschichte vom "Zwölfjährigen Jesus im Tempel", dazu wurde gesungen und gebetet. Nach anstrengenden Stunden wurden alle Wallfahrer von den Eltern und Großeltern in Empfang genommen. Sichtlich erschöpft, aber stolz und glücklich, bekamen viele ein kleines Blumensträußchen überreicht. Unterdessen waren auch die Krippenkinder mit ihrem Personal am Wallfahrtsort eingetroffen, wo sie Stadtpfarrer Birkel in die päpstliche Basilika führte. gkle