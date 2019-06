Pfarrer Albin Lieblein feierte seinen 85. Geburtstag

Am 1. Juni feierte Pfarrer i. R. Albin Lieblein, der seit einigen Jahren im Haus St. Michael in Münnerstadt wohnt, seinen 85. Geburtstag. Viele persönliche, schriftliche und telefonische Glückwünsche konnte er an diesem Tag entgegennehmen. Nach dem Gottesdienst am Pfingstmontag, den Pfarrer i. R. Karl Ballweg zelebrierte, gratulierte Harald Geis, Vorsitzender des Heimatvereins, im Namen der 39 Einwohner von Rheinfeldshof Pfarrer Lieblein zu seinem halbrunden Geburtstag, bedankte sich für die jahrelangen seelsorgerischen Dienste für den kleinen Ortsteil von Strahlungen und wünschte alles Gute, vor allem Gottes Segen, für die Zukunft. Neben einem Präsent gab es noch für alle Besucher ein Fränkisches Hochzeitsessen, gesponsert vom Heimatverein Rheinfeldshof. Pfarrer Lieblein war neben anderen Stationen lange Jahre Seelsorger in der Pfarrei St. Konrad in der Gartenstadt in Bad Neustadt und nach seinem Eintritt in den Ruhestand vor 15 Jahren noch neun Jahre im Kloster Maria Bildhausen.