Pfarreifest fällt aus

Aufgrund des Requiems für den verstorbenen Baron Enoch zu Guttenberg am Samstag, 30. Juni, ist das Sommerfest der Pfarrei Untersteinach am Sonntag, 1. Juli, in Guttenberg abgesagt worden. Anstelle des geplanten Pfarreigottesdienstes finden nun am Sonntag Gottesdienste in Untersteinach um 10.15 Uhr mit Abendmahl mit Pfarrer Oertel und um 10 Uhr in Rugendorf mit Pfarrerin Wagner statt.