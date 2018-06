Pfarreifest fällt aus

Das für kommenden Sonntag geplante Pfarreifest der evangelisch-lutherischen Pfarrei Untersteinach in Guttenberg entfällt wegen des Todes von Freiherr Enoch zu Guttenberg. Wer Gottesdienste besuchen möchte, hat die Gelegenheit dazu in Untersteinach (Beginn um 10.15 Uhr) und in Rugendorf um 10 Uhr (hier gleichzeitig mit Kindergottesdienst). In Stadtsteinach und Guttenberg entfällen die Gottesdienste am Sonntag. red