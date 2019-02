Pfarreienverbund feiert Fasching in St. Otto

Am Freitag, 15. Februar, lädt die Pfarreiengemeinschaft Herzogenaurach unter dem Motto "Der wilde Westen" zum Pfarrfasching ins Pfarrzentrum St. Otto in der Theodor-Heuss-Straße 14 ein. Einlass ist um 19 Uhr, für Musik und Unterhaltung sorgen ab 20 Uhr "Die Dachse" aus Schnaittach. Es gibt viele lustige Sketche und Darbietungen verschiedener Gruppen sowie leckeres Essen, versprechen die Organisatoren. Ein kleiner Beitrag zum kalten Büfett ist erwünscht. Eintrittskarten sind nur an der Abendkasse erhältlich. red