Pfarreiengemeinschaften begehen Kar- und Ostertage

Die Pfarreiengemeinschaften Pfarrweisach sowie Baunach geben einige Informationen zur Seelsorge und zum kirchlichen Leben in den Gemeinden.

Das Seelsorge-Telefon (Ruf 09533/9827744) ist täglich besetzt und erreichbar. Sollte gerade ein Gespräch geführt werden, sollen Interessierte auf der Mailbox eine Nachricht hinterlassen, damit die Verantwortlichen zurückrufen können.

Für andere Fragen sollen sich die Gläubigen zu den Öffnungszeiten telefonisch an das jeweilige Pfarrbüro wenden. Momentan sind die Büros für den Publikumsverkehr geschlossen.

Aufgrund der Coronakrise sind in diesem Jahr über die Kar- und Ostertage keine öffentlichen Gottesdienste erlaubt. Die Priester der beiden Pfarreiengemeinschaften feiern stellvertretend für alle Gläubigen die jeweiligen Gottesdienste in den Pfarrkirchen von Baunach, Reckendorf und Mürsbach sowie im Pfarrhaus Pfarrweisach. Mitfeiernde sind nicht erlaubt.

Die Pfarreiengemeinschaften laden aber alle Gläubigen ein, zu den jeweiligen Zeiten sich im Gebet anzuschließen: am Palmsonntag um 10 Uhr, am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr sowie am Karsamstag um 21 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr. Gebetshilfen können Gläubige im Internet unter www.pg-christophorus.de finden, herunterladen und ausdrucken.

Am Samstag, 4. April, können alle Gläubigen zu den örtlichen Öffnungszeiten ihre Palmzweige in die jeweilige Pfarrkirche (Baunach, Reckendorf und Mürsbach; in Pfarrweisach: Vorraum des Pfarrsaales) bringen. Sie werden beim nichtöffentlichen Palmsonntagsgottesdienst gesegnet und können am Palmsonntag ab 11.30 Uhr am gleichen Ort abgeholt werden.

Die Gläubigen sollen ihre Zweige verteilt in den Kirchenbänken auslegen. Beim Hinbringen und Abholen sollen sie daran denken, dass die Kirche nur einzeln betreten werden darf.

In der nichtöffentlichen Osternacht wird das Osterfeuer gesegnet und die Osterkerzen der beiden Pfarreiengemeinschaften gesegnet. Am Ostersonntag, 12. April, kann von einer Laterne in den Pfarrkirchen (Baunach, Reckendorf, Mürsbach; Vorraum des Pfaarsaals in Pfarrweisach) das Osterfeuer abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Ebenso können von den jeweiligen Gemeinden die Osterkerzen mitgenommen und in den eigenen Kirchen aufgestellt werden. Beim Abholen des Osterfeuers sollen die Gläubigen nur einzeln in die Kirchen eintreten. red