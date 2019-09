Pfarreiengemeinschaft wallt zum Kreuzberg

Die Kreuzbergwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft "Heiliges Kreuz Bad Bocklet" findet am Sonntag, 29. September, statt. Die Wallfahrt beginnt in diesem Jahr in Bad Bocklet. Die Wallfahrer werden um 6 Uhr in der Kirche verabschiedet. Rast in Sandberg ist um 9.45 Uhr im Pfarrheim. Empfangen werden die Wallfahrer um 12.15 Uhr am Kreuzberg, anschließend ist um 12.30 Uhr heilige Messe. Der VdK bietet wieder einen Bustransfer zum Kreuzberg an. Anmeldungen für die Busfahrt sind möglich im Pfarrbüro, Tel.: 09708/222 oder bei Siegbert Holzheimer, Tel.: 09708/412. sek