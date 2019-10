Pfarreiengemeinschaft feiert zusammen

Die Pfarreiengemeinschaft im Lauertal begeht am Sonntag, 13. Oktober, ihren diesjährigen Pfarreiengemeinschaftstag in Wermerichshausen. Um 9.30 Uhr beginnt der Familiengottesdienst, unter anderem mit dem Kindergarten Brünn, zum Thema Erntedank. Es ist der einzige Gottesdienst in der PGiL an diesem Wochenende. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Bewirtung im Pfarrheim. Außerdem wird um 10.30 Uhr eine Führung angeboten, in der die Historie der kirchlichen Denkmäler des Ortes beleuchtet wird. sek