Pfarreien-Wallfahrt nach Gößweinstein

Der katholischer Seelsorgebereich Eckenhaid, Stöckach-Forth und Weißenohe lädt ein zur Pfarreienwallfahrt am Samstag, 28. September, nach Gößweinstein. Um 6 Uhr beginnt die Fußwallfahrt in Stöckach in der Kirche und um 6.40 Uhr an der Kirche in Weißenohe. Ab der Ziegelei gehen beide Gruppen gemeinsam weiter. Um 7.30 Uhr geht es weiter vom Marktplatz in Gräfenberg. Gegen 10.15 Uhr besteht eine Zusteigemöglichkeit in Affalterthal. Der Kreuzweg "Wenn mein Weg den Weg des Herrn kreuzt" wird um 14.30 Uhr gebetet. Bereits um 16 Uhr wird das Wallfahrtsamt in der Basilika zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit gefeiert. Zusätzlich fährt wieder ein Kleinbus. Die genauen Zeiten können dem Pfarrinfoblatt, das in den Kirchen ausliegt, entnommen werden. red