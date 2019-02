Pfarreien laden zum Seniorenfasching

Alle älteren Menschen sind zum gemeinsamen Seniorenfasching der Pfarreien Wiesenthau und Pinzberg im Gasthaus Schrüfer eingeladen. Für Tanz und Unterhaltung sorgen der "Bammersdorfer Schorsch" und weitere Künstler. Die Veranstaltung findet am morgigen Donnerstag ab 14 Uhr statt. Mitfahrgelegenheiten in Wiesenthau und Schlaifhausen bestehen ab 13.30 Uhr an den bekannten Haltestellen, in Gosberg beim Gasthaus Schuhmann und in Dobenreuth in der Dorfmitte. Mehr Infos unter Telefon 09199/587. red