Pfarrei zeigt einen Film über Lourdes

Die katholische St.-Georgs-Pfarrei Höchstadt lädt für Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in die Fortuna Kulturfabrik zur Vorführung des Spielfilmes "Lourdes - zwischen Hoffnung und Enttäuschung" ein. Der modern gestaltete Film wird mit dem Prädikat "furioser Film" und "besonders wertvoll" bewertet. Die Filmvorführung steht in Zusammenhang mit der kürzlich stattgefundenen Einweihung der Lourdesgrotte in der Kleinen Bauerngasse. Der Eintritt ist frei. red