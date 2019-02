Pfarrei verabschiedet zwei langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen des Gemeindegottesdienstes verabschiedete die Pfarrei "St. Petrus in Ketten" in Burkardroth zwei kirchliche Mitarbeiter: Konrad Wehner aus Zahlbach und Georg Rottenberger aus Wollbach. Pfarrer und Dekan Stephan Hartmann sowie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Walter Kuhn würdigten das langjährige Engagement der beiden im kirchlichen Ehrenamt und überreichten ihnen kleine Präsente sowie die Ehrennadeln des Bistums Würzburg.

Die kirchliche Karriere von Konrad Wehner begann schon kurz nach seiner Kommunion vor mehr als 50 Jahren. Viele Jahre hat er nämlich als Ministrant gedient. Nach seiner Berufsausbildung hat er sich schon als 24-jähriger junger Mann für den Pfarrgemeinderat aufstellen lassen und wurde gewählt. Schon ein Jahr später war er auch für die Kirchenverwaltung gewählt, der er insgesamt 30 Jahre angehört hat. Auf seinen fachlichen Rat als Handwerksmeister und seine stets bereitwillige Mitarbeit konnte sich die Pfarrgemeinde immer verlassen.

"Wir wussten es immer zu schätzen, dass du dir als viel beschäftigter Handwerksmeister stets die Zeit genommen hast, zu den zahlreichen Sitzungen zu kommen und stets tatkräftig angepackt hast. Hochachtung vor deiner Lebensleistung im kirchlichen Ehrenamt!", so drückte Walter Kuhn seine Dankbarkeit gegenüber Konrad Wehner aus.

Der Dienst von Georg Rottenberger für die Pfarrei "St. Petrus in Ketten" begann schon vor mehr als 60 Jahren, denn auch er war einer der Ministranten am Burkardrother Altar. Als junger Erwachsener hat er bereits Verantwortung in der Kirche übernommen und wurde Mitglied und später auch Vorsitzender des Pfarrgemeinderates.

Seit 1983, also 36 Jahre lang, war er Mitglied in der Kirchenverwaltung und 24 Jahre davon Kirchenpfleger von Burkardroth. "Du hast die letzten vier Jahrzehnte unserer Pfarrei geprägt, wie kaum ein anderer. Und nicht wenige haben in den letzten Jahren vom Wollbacher Kaplan gesprochen, wenn von dir die Rede war", so drückte es Kuhn voller Hochachtung aus. Seine fachliche, berufliche Qualifikation habe er stets zum Wohle der Pfarrei eingesetzt. Sein Engagement sei weit über das hinaus gegangen, was man jemandem in einem solchen Ehrenamt eigentlich zumuten kann. "Als tiefgläubiger Mensch hast du deinen unermüdlichen Einsatz als Dienst an Gott, also als Gottesdienst verstanden. Deshalb sagen wir Vergelt's Gott, und wir sind sicher, er wird es auch tun!", mit diesen Worten schloss Walter Kuhn seine kurze Laudatio. Dekan Hartmann überreichte den beiden die Ehrennadel des Bistums Würzburg im Auftrag von Bischof Dr. Franz Jung und Walter Kuhn verlas die Urkunden. Die Gemeinde dankte mit kräftigem Applaus.

Im Anschluss wurden der Gemeinde die Mitglieder der neu gewählten Kirchenverwaltung vorgestellt. Es sind: Karl Schneider, Michael Rottenberger, Horst May, Konrad Kessler, Kurt Markart, Maria Fröhlich sowie die neue Kirchenpflegerin Marianne Rößer. red