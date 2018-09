Pfarrei verabschiedet Kaplan

Am kommenden Sonntag, 9. September, verabschiedet sich die St. Georgspfarrei von ihrem bisherigen Kaplan Binu Puthenkunnel. Der indische Priester arbeitete zwei Jahren im gesamten Seelsorgebereich, also über Höchstadt hinaus in den Pfarreien Sterpersdorf, Gremsdorf und Ühlfeld. Kaplan Binu wird in Forchheim St. Martin eingesetzt werden. Sein Nachfolger Pfarrvikar Dominik Syga wird am Sonntagabend ins Amt eingeführt. Der Vespergottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. red