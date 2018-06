Pfarrei und Kindergarten feiern

sek



Unter dem Motto "Eine Welt und viele Länder - offene Türen und offene Herzen" feiert die katholische Pfarrgemeinde Hammelburg zusammen mit dem Kindergarten St. Josef am Sonntag, 24. Juni, ein Sommerfest. Anlass ist der Gedenktag des Patrons der Stadtpfarrkirche Johannes der Täufer . Das Pfarrfest beginnt um 10.30 Uhr mit einer Messfeier in der Stadtpfarrkirche, die von der "Gruppe St. Johannes" musikalisch gestaltet wird. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Zwischen 14 und 15 Uhr gibt es eine Aufführung des Kindergartens und ab 15 Uhr ein Kinderprogramm mit Spielekiste, Workshops und Schminken. Die Festbesucher können den Mönchsturm besichtigen und an einer Tombola teilnehmen. Die Veranstalter bitten um Kuchen- und Salatspenden und für eine gute Planung um den Eintrag in die ausliegenden Listen in der Stadtpfarrkirche, im Pfarrbüro und im Kindergarten St. Josef. Die Kuchen oder Salate können am Pfarrfest-Sonntag vor dem Gottesdienst ab 10 Uhr im Pfarrzentrum abgegeben werden. Helfer für den Aufbau treffen sich am Samstag, 23. Juni, um 14 Uhr und für den Abbau am Sonntag um 18 Uhr.