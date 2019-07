Pfarrei St. Georg präsentiert den Gläubigen die Lourdesmadonna

Die Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei begeht am kommenden Wochenende mit einem reichhaltigen Programm ihr diesjähriges Pfarrfest. Bereits am Samstagabend wird um 17 Uhr mit einem Festgottesdienst das 100-jährige Bestehen des katholischen Männervereins St. Michael gefeiert. Dazu wird der Diözesanmännerseelsorger Michael Schofer erwartet. Im Anschluss an den Gottesdienst ist Festbetrieb auf dem Kirchplatz. Am Sonntag fängt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zum Pfarrfest an. Ab 11.30 Uhr startet am Sonntag der Festbetrieb auf dem Kirchplatz mit der Stadtkapelle Höchstadt. Zum Mittagstisch werden viele kulinarische Genüsse aus fränkischer Küche sowie Gegrilltes und fleischlose Gerichte gereicht. Im Pfarrsaal warten Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Die vom Festausschuss erbetenen Kuchenspenden können am Sonntag ab 8 Uhr im Pfarrsaal abgegeben werden.

Ein reichhaltiges Kinderprogramm bieten die drei Kindertagesstätten der Pfarrei ab 13 Uhr in den Grünanlagen entlang der Steinwegstraße genauso an wie die Pfadfinder.

Führung durch die Kirche

Auch in diesem Jahr gibt es zu alledem wieder eine Tombola, die mit zahlreichen Preisen der Höchstadter Geschäftswelt ausgestattet sein wird. Sach- oder Geldspenden werden bereits am Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr im Pfarrheim oder darüber hinaus im Pfarramt angenommen. Die vom Festausschuss angeschafften Schirmplanen sollen auch heuer am Kirchplatz wieder für Sonnen- oder Regenschutz sorgen.

Um 15 Uhr beginnt in der Kirche ein Marienlob. Dabei wird die Lourdesmadonna, die zu einem späterem Zeitpunkt in die neu errichtete Grottenanlage eingesetzt wird, präsentiert. Die Pfarrangehörigen sollen die Möglichkeit haben, die aus Lourdes stammende Statue aus der Nähe zu betrachten. Um 17 Uhr wird darüber hinaus noch eine Kirchenführung mit Demonstration der neu sanierten Weise-Orgel angeboten. Zu diesem Angebot des Pfarrfestes rund um den Kirchturm lädt der Pfarrgemeinderat die gesamte Bevölkerung ein. red