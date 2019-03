Pfarrei sammelt Lebensmittel

Der Sozialladen der Caritas "das Lädla" in Kronach und der mobile Sozialladen unterstützen finanziell schwache Bewohner des Landkreises mit ihrem Hilfsangebot. Durch Lebensmittelspenden von Supermärkten und Bäckereien im Landkreis Kronach kann die Not vieler einkommensschwacher Menschen abgemildert werden. Oft fehlen jedoch lang haltbare Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Konserven oder Backzutaten. Über das Jahr verteilt wird in den Pfarreien um die Spenden gebeten und in den Gotteshäusern die Gelegenheit geboten, diese abzugeben. Die Pfarrei Herz Jesu möchte sich dieser Aktion anschließen und bittet um Unterstützung. Die Lebensmittelspenden können daher ab sofort bis Montag, 15. April, im Eingangsbereich der Kirche abgegeben werden. red